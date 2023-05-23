Denize Depremzedeler Adına Saygı Çelengi Bırakılacak

Tüm Türkiye'de eş zamanlı, 5 Haziran'da denize kıyısı olan illerde denize, olmayan illerde ise uygun su yüzeylerine şehir idarecileri başta olmak üzere tüm vatandaşların katılımıyla depremden etkilenen tüm vatandaşlar adına ve anısına saygı çelengi bırakılarak Çevre Haftası başlatılacak.

Etkinliklerin mümkün olduğunca suyla etkileşimi olan deniz, göl ve akarsu kıyısı gibi alanlarda, mümkün olmayan yerlerde millet bahçelerinde temaya uygun bir şekilde yapılması sağlanacak.

Denize kıyısı olan illerde sahil ve deniz kirliliğini engellemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek, diğer illerde ise şehrin doğal çevresine göre yine çevre kirliliğine dikkati çekmeye yönelik aktiviteler yapılarak dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan denizlerin önemi anlatılacak.

Temiz Deniz ve Temiz Dünya teması ile su sporları etkinlikleri düzenlenecek. Şartların uygun olduğu illerde güvenlik önlemleri sağlanarak yüzme, senkronize yüzme, kano ve kürek takımı yarışmaları, dalış gibi organizasyonlar yapılacak.

Vira Haber