Türkiye Çevre Haftası Teması; "Temiz Deniz, Temiz Dünya"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Çevre Haftası" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 81 ilde yapılacak etkinliklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 il valiliğine ve Bakanlık İl Müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre, 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde, denizler ve doğal çevrenin korunması, denizler ve iklim değişikliği ilişkisinin işlenmesi, denizlerin kıyı alanları ve karalarla olan bağlantısının çevresel boyutuyla ele alınması ve kirlenmeden korunması gerektiği vurgulanacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "SKA-14 Sudaki Yaşam" ve Uluslararası Okyanus Bilimleri On Yılı programına katkı sağlayacak Çevre Haftası etkinlikleri "Temiz Deniz, Temiz Dünya" temasıyla kutlanacak.

Çocuklar "deniz müfettişi" olacak

"Çevre müfettişleri artık deniz çevresi müfettişi de oluyor" vurgusuyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Çocuklara, Mavi Vatan kavramı, deniz kaynaklarının ülkenin zenginliği olduğu ve yaşamlarımızın denize bağlı olduğu konuları anlatılacak.

Bu kapsamda "Karasal Faaliyetlerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği", "Sıfır Atık Mavi", "Çöpsüz Miras Bırakmak", "Biyolojik Çeşitliliği Korumak", "İklim Dengesini Sürdürmek", "Sağlıklı ve Üretken Denizler" konularında söyleşi, gösteri ve konferanslar düzenlenecek.

Öğrencilere yönelik yarışmalar düzenlenecek

"Temiz Bir Dünya İçin Denizlerimizi Temiz Tutalım" temasıyla çocukların ve lise öğrencilerinin dikkatinin denizlere çekilebilmesi amacıyla hayallerini ortaya çıkaracak hem deniz yüzeyine hem de deniz altına yönelik ilkokullar arası resim; ortaokullar ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

Kurum ve üniversitelerin, öğrencilere yönelik ortaklaşa "çevre, deniz ve iklim temalı" atölye ve eğitim çalışmaları düzenlemesi teşvik edilecek.

Toplumun deniz okuryazarlığının gelişiminde bilim insanları ile halkın buluşma noktaları oluşturularak bilgilendirmeler yapılacak ve denizlerin iyi yönetimi, deniz çevresinin bilimsel olarak doğru anlaşılması ile deniz ekosisteminin tehlike altında olduğu anlatılacak.

Denizlerin temiz tutulmasına dikkat çekilmesi, iklim değişikliğine yönelik farkındalığın arttırılması ve halk-deniz etkileşiminin artırılması için denize kıyısı olan şehirlerde, sahil kesimlerinde, denize kıyısı olmayan şehir merkezlerinde bisiklet turu düzenlenecek.

Vira Haber