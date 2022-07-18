Denize Düşen Kılavuz Kaptan Cafer Kıribrahim Hayatını Kaybetti

Yalova Demir sahasında gemiye çıkarken çarmıhın üçüncü basamağında iken Kılavuz Kapt. Cafer Kıribrahim, denize düştü. Deniz polisi tarafından denizden alınan ve bilinci kapalı olduğu belirlenen Kıribrahim, hastaneye kaldırıldı.

Kıribharim’in çarmıhta iken denize düştüğü ve boğularak vefat ettiği öğrenildi.

Kılavuz Kapt. Cafer Kıribrahim’in İTÜ Denizcilik Fakültesi 1981 İşletme mezunu olduğu öğrenildi.

Deniz Kültürü Derneği Yönetimi ve Vira Haber ailesi olarak Kılavuz Kapt. Cafer Kıribrahim’e Allah’tan rahmet sevenleriyle ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.