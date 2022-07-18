Astoria Grande Cruise Gemisinin Türkiye Seferleri Başladı

Geçtiğimiz Mart ayında Miray Cruises’e ait 'M/V Gemini' gemisi ile Ege ve Yunan Adalarında turistik cruise gemi taşımacılığı sektörüne dahil olan Honest Holding, yeni gemisi Astoria Grande ile misafirlerini bu kez Karadeniz’in eşsiz doğasıyla tanıştırdı.

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu Cengiz Deveci, turistik gemi taşımacılığı sektöründe yatırımlara devam ettiklerini belirterek, Astoria Grande isimli cruise gemisinin ülkemizde faaliyete başladığını ifade etti. Geminin 16 Temmuz’da ilk seferine çıktığını söyleyen Deveci, Rusya’nın Soçi kentinin yanı sıra Trabzon, Sinop, İstanbul ve Bozcaada’nın yer aldığı bir rota oluşturduklarını, ilerleyen dönemde geminin rotasına Ege Denizi’ni de ekleyeceklerini kaydetti.

Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi veren Deveci, Latin Amerika’dan Türkiye’ye misafir getiren ve pazar lideri bir şirket olduklarını, bu kapsamda Türkiye turizmine çok ciddi bir döviz katkısı sağladıklarını söyledi. Deveci, Signature grup otel zinciri, kara turizmi taşımacılığı için otobüs filosu, kongre ve fuar organizasyonları, havacılık, finans, yiyecek içecek ve inşaat alanlarında turizme hizmet eden tedarik zincirlerine sahip olduklarını belirtti.

BOZCAADA’YA RUSYA’DAN İLK KEZ CRUİSE GEMİSİ GELDİ

Astoria Grande’nin Panama bandıralı bir gemi olduğunu ve geminin işletmesinin Honest Holding tarafından yapıldığını sözlerine ekleyen Deveci, Rusya’dan turistleri Türkiye’ye taşıdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Astoria Grande Rusya’nın Soçi kentinden başlayıp Trabzon, Sinop, İstanbul ve Bozcaada’yı kapsayan ilk seferine çıktı. Yunan ve Ege Adalarında 1000 kişilik kapasitesiyle hizmet veren Miray Cruise Line'a ait 'M/V Gemini' gemisi ile Türkiye’deki turistleri yurt dışına taşıyorduk. Bu kez Astoria Grande ile Rusya’daki turistleri Türkiye’nin eşsiz doğasıyla buluşturduk. Böylece rotamızda yer alan Bozcaada’ya ilk kez Rusya’dan gelen bir cruise gemisi yanaştı.”

3 AYDA 25 BİN TURİST BEKLENİYOR

1350 kişilik kapasitesiyle belirlenen rotada farklı şehirlere uğrayacak Astoria Grande’nin ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını ifade eden Deveci, “Turistler bu bölgelerde yapacakları turistik harcamalarla şehir ekonomisine yüklü miktarda döviz girdisi sağlayacak. Her hafta gerçekleşecek turlarımız özellikle bölge halkımız tarafından da heyecanla bekleniyor” dedi. Geminin ilk seferine yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Deveci, 1350 kişilik kapasitenin yüzde 85’inin dolduğunu söyledi. Misafirlere deniz ve güneş tatilinin yanı sıra turistik ve tarihi yerleri tanıtma fırsatı da bulduklarını sözlerine ekleyen Deveci şöyle konuştu:

“Ülkemiz yaz aylarında dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Daha çok güneş ve deniz tatili için ülkemize gelen turistler, aynı zamanda kültürümüzü ve tarihimizi de tanımak istiyor. Astoria Grande’nin rotasını oluştururken, şehirlerimizin tarihi ve turistik yerlerini de değerlendirdik. Turizm sektörüne alternatif sunarak ülkemizi tanıtmaktan oldukça mutluyuz.”

600 KABİN BULUNUYOR

Astoria Grande’nin özelleri ve misafirlere sunduğu ayrıcalıklar hakkında bilgi veren Miray Cruises’in ortaklarından Vedat Uğurlu ise gemide 1350 kişilik kapasitesinin yanı sıra 600 kabinin bulunduğunu aktardı. A plus misafir kitlesinin olduğu gemide herhangi bir 5 yıldızlı oteldeki tüm imkânların yer aldığını ifade eden Uğurlu, “Ultra lüks konsepte sahip özel kabinler, havuz ve SPA olanaklarıyla misafirlerimize benzersiz bir seyahat deneyimi sunuyoruz. 7/24 aktif olan gemimizde misafirlerimizi dünya mutfağının birbirinden özel lezzetleri ile çeşitli şovlar ve aktivitelerle dolu eğlenceli anlar bekliyor” diye konuştu. Uğurlu, Astoria Grande ile Türkiye’nin Karadeniz turistik cruise gemi taşımacılığında önemli bir durak olacağını belirtti.