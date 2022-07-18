Elektrik ve Elektronik Sektörü Yılın İlk Yarısında 7,3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk 6 aydaki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 126 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, elektrik ve elektronik sektörü ihracatı dalgalı bir seyir izledi. Sektör, ocakta 980 milyon 455 bin dolar, martta 1 milyar 366 milyon 975 bin dolar, mayısta 1 milyar 65 milyon 633 bin dolar ve haziranda 1 milyar 359 milyon 402 bin dolarlık dış satım yaptı.

Elektrik ve elektronik sektörü ihracatı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak, 6 milyar 867 milyon 595 bin dolardan 7 milyar 343 milyon 976 bin dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırada 801 milyon 402 bin dolarla Birleşik Krallık yer aldı. Bu ülkeyi 677 milyon 57 bin dolarla Almanya, 433 milyon 616 bin dolarla Fransa, 351 milyon 540 bin dolarla İtalya ve 314 milyon 686 bin dolarla İspanya izledi.

İstanbul zirvede

Elektrik ve elektronik sektörünün ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği ihracatta iller düzeyinde İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'dan yapılan 3 milyar 710 milyon 740 bin dolarlık dış satım, sektörün toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50’sine karşılık geldi.

İstanbul'u 1 milyar 87 milyon 41 bin dolarla Manisa, 425 milyon 945 bin dolarla Denizli, 418 milyon 922 bin dolarla Kocaeli ve 384 milyon 279 bin dolarla İzmir takip etti.