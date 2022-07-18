Çin Tersaneleri, Yılın İlk Altı Ayında 18.5 Milyon DWT’lik Yeni Gemi Siparişi Aldı

Çin, gemi yapımı sektöründe dünyaya liderlik etmeyi sürdürüyor. Son açıklanan verilere göre, Çin’in gemi üretimindeki pazar payı, yeni ve bekleyen siparişlerle birlikte dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede gemi inşaası bu yılın ocak-haziran arasındaki döneminde 18,5 milyon DWT’ye ulaştı ki bu rakam dünya toplamının yüzde 45,2’sini oluşturuyor.

Gemi yapım endüstrisinin en önemli göstergelerinden biri olan yeni siparişler kategorisinde de Çin, yine ilk sırada yer aldı. Zira ilk altı ayda 22,46 milyon DWT’lik yeni sipariş alındı. Bu da küresel pazarın yüzde 50,8’sine denk geliyor. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, haziran sonunda, Çin’in gemi yapımında üretimi süren siparişlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 102,74 milyon DWT’ye yükseldiğini, bunun da küresel pazarın yüzde 47,8’lik bölümünü oluşturduğunu açıkladı.