Denize Düşen Yaralı Leyleğin Yardımına İtfaiye Yetişti
Gölcük'te denize düşen yaralı leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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İtfaiye ekipleri, Gölcük'te bir leyleğin denizde yaralı şekilde görüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Hemen Gölcük Sahiline giden ekipler, yaralı leyleği deniz üzerinden fileli sopayla kurtardı. Yaralı kurtarılan yaralı leylek, Gölcük Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi. Leyleğin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Vira Haber
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