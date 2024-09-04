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Datça’da 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça’da 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde iki ayrı lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler bindikleri lastik botun motor arızası yapması üzerine Türk Sahil ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Datça ilçesi açıklarında iki ayrı olayda içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası yapması üzerine sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik botlardaki 44 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı.

Vira Haber 

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