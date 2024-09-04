Sinop’ta 3,5 Kiloluk Kırlangıç Balığı Avlandı

Karadeniz’de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilogramı 500 TL’den satışa sunuldu. Balıkçı Hüseyin Baş, yaptığı açıklamada, “Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına yolladığımız da oluyor. Bu balığın çorbası, buğlaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Tezgahımızdaki kırlangıç balığı 3 buçuk kilogram ve kilogramı 500 lira” dedi.

Vira Haber