Denizi çöplük gibi kullanmışlar

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı’nda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında denizde dip temizliği yapıldı. Denizin altından çıkarılan TIR aküsü, motor kayışı ve demir boru görenleri hayrete düşürdü.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İstanbul Deniz Ticaret Odası ve Mavi Ege Dalış Merkezi desteğiyle, Saros Körfezi'ndeki İbrice Limanı'nda Derinlere Saygı Dalış Topluluğu dalgıçları, 12 metre derinlikte temizlik yaptı.

Dalgıçlar su yüzüne her çıktıklarında kilolarca çöp çıkardı. Lastik, boru ve şişeler çıkan atıkların arasında, büyük yatların kullandığı akü dikkati çekti.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, yaptığı açıklamada, amaçlarının, deniz diplerinin çöplük olmadığını göstermek olduğunu söyledi.

Dibi kirlenen denizin bir süre sonra her yanının kirleneceği gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Karadağ, "Denizler bizim çöplüğümüz değil, geleceğimizdir. Denizler varsa bizler de varız. Etkinliğe katılan herkese teşekkürler." dedi.

Etkinlik sonunda, derinlerden çıkartılan çöpler kıyıya alınarak, dikkati çekmek amacıyla vatandaşların görebileceği bir yere konuldu.

Denizden çıkartılan aküyü görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vira Haber