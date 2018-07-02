İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, 1 Temmuz 2018 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Beşiktaş Barbaros Meydanında düzenlenen resmi törende konuştu. “Coğrafyamız bize denizci ülke olmayı emrediyor” diyen Çakır, özellikle ticaret filomuzun gelişen şartlara ve konjonktüre uygun bir teknolojiye sahip olarak dünya denizlerindeki varlığını sürdürebilmesi için iyi gemiler inşa etmemizin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, 1 Temmuz 2018 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Beşiktaş Barbaros Meydanında düzenlenen resmi törende konuştu. “Coğrafyamız bize denizci ülke olmayı emrediyor” diyen Çakır, özellikle ticaret filomuzun gelişen şartlara ve konjonktüre uygun bir teknolojiye sahip olarak dünya denizlerindeki varlığını sürdürebilmesi için iyi gemiler inşa etmemizin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Çakır, Kabotajdaki potansiyelin dikkate alınarak yeniden kabotaj iç sular ulaşım master planının hazırlanmasının, özel projeler geliştirilmesinin ve teşvik paketlerinin devreye sokulmasının önemine dikkat çekti.

Çakır şunları söyledi; “Değerli misafirler hepinizi bu anlamlı günde burada olduğunuz için Deniz Ticaret Odamız adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye kara suları ve limanları arasında deniz taşımacılığıyla ilgili ticaret imtiyazlarını yabancıların kontrolünden çıkararak bu hakları yalnızca Türk vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu’nun kabul edilişinin 92. yılını kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu’yla birlikte ülkemiz topraklarının kurtuluşunun ardından, karasularımızda da egemenlik ve bağımsızlığımızı ilan etmiş olduk. Denizcilik sektörü bu kanunla birlikte güçlenerek ekonomik anlamdaki kalkınmasına önemli katkılarda bulundu ve uluslararası platformlarda değerli atılımlar gerçekleştirdi. Denize gereken önemi ve önceliği vermek, deniz sancaklarından en verimli şekilde yararlanabilmek, bu anlamdaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin arttırılması bakımından da büyük önem taşıyor. Bu anlayışla denizciliğimizin milli ülkü haline getirilmesi en önemli vazifemizdir. Ülkümüz, ülkemizin bu sektörde hak ettiği yere gelmesi ve rekabet gücünün arttırılması, denizciliğimizin ekonomiye, ülkemizin ve insanımızın refah düzeyinin arttırılmasına sağladığı katma değeri arttırabilmektir.”

“İYİ GEMİLER İNŞA ETMEMİZ KAÇINILMAZDIR”

Bu kanunun kabulünden bugüne Kabotaj taşımacılığındaki potansiyelin göz önüne alındığında Türk denizcilik sektöründe kalitenin, araştırma geliştirme faaliyetleriyle arttırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Çakır, bunun sektör birlikteliğiyle ülke denizciliğimize katkıda bulunmak adına önem arz ettiğini de sözlerine ekledi. Çakır, “Çünkü coğrafyamız bize denizci ülke olmayı emrediyor. Ülkemizin jeopolitik ve jeostratejik konumu, bölgemizde yaşananlar, denizciliğimize gereken önemi vermemiz konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Özellikle ticaret filomuzun gelişen şartlara ve konjonktüre uygun bir teknolojiye sahip olarak dünya denizlerindeki varlığını sürdürebilmesi için iyi gemiler inşa etmemiz kaçınılmazdır. Kabotajdaki potansiyel dikkate alınarak yeniden kabotaj iç sular ulaşım master planı hazırlanmalı, özel projeler geliştirilmeli ve teşvik paketleri devreye sokulmalıdır. Bunun için birlikte çalışmaya paylaşmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Milli mücadele kahramanlarımızın vatanımızı kurtartırken gösterdikleri insanüstü çaba bizlerin neler yapabileceğinin en büyük nişanesidir.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyor, bu sektöre emeği geçenlere minnet ve şükranlarımızı sunarken deniz şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum”

Vira Haber