Denizin Altından Otomobil Lojistiği

Omsan Lojistik, 550 metre uzunluğundaki oto taşıma treni ile 200 adetten fazla Dacia Duster marka otomobili, kesintisiz demiryolu hattında, Romanya ve Bulgaristan üzerinden İzmit Köseköy’e ulaştırdı. Lojistik firması tarafından yapılan açıklamaya göre, 60 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray’dan geçiş yaparak, dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının sahibi olundu.

FIRSATLAR ARTACAK

Omsan Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık, Marmaray’ın yük taşımacılığında faaliyete geçmesiyle birlikte aktarmaya gerek kalmadan ve vasıta değiştirmeden kıtalar arası taşımacılığa başladıklarını kaydetti. Pekin’den Londra’ya kadar uzanan kısa, ekonomik, elverişli uluslararası demiryolu koridorunda bulunan Marmaray’ın Türk lojistik sektörüne çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Varlık, “Ülkemiz ve sektörümüz adına stratejik öneme sahip Marmaray’ın taşımacılık için tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte de Türkiye’nin ihracat ve ithalat süreçlerine, dolayısıyla ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Vira Haber