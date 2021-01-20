Kaçak Midye Avcıları Yakalanmamak İçin Tekneyi Batırdı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında Dilovası ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapan şahısların bulunduğunu tespit etti.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla midye avcılığı yapan tekneye müdahale edildi. Kaçmaya çalışan şahıslar kıyıya yaklaşarak teknelerini batırdı.

Şahıslara karadan da Sualtı Grup Amirliği personelince yapılan müdahale ile U.S., N.Ö., F.K., M.S. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara 1380 sayılı su ve su altı ürünlerinin korunması kanunda yer alan kaçak midye avcılığı suçundan işlem yapıldı.

Vira Haber