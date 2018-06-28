Denizin emekçileri yeni sezona hazırlanıyor

Bakıma ahşap teknelerin alt ve üst kısımlarından başlayan kıyı balıkçıları, sonraki aşamada ise ağların bakımını yapacak. Denizin emektarları yaklaşık 2 ay boyunca ekmek teknelerini hazırlamak için uğraş verecek.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yeni sezon hazırlıklarının tekneleri kıyıya çekerek başladığını söyledi.

Yaklaşık 2 ay sonra yeni sezonun başlayacağını ifade eden Arslan, bu süre zarfında teknelerin bakım ve onarımlarını yapacaklarını kaydetti.

Arslan, kıyı balıkçılarının teknelerinin bakımlarının çok uzun sürmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gırgır teknelerinin bakımları biraz daha fazla teferruatlı oluyor, biraz daha uzun süre istiyor. Tekneler şu anda balıkçı barınakları ya da tersanelerde bakım ve onarımda ancak kıyı balıkçılarının tekneleri ahşap olduğu için yaklaşık bir ay gibi süre zarfında tekne denize indirilebiliyor."

Ağustos ayının 15'ine kadar kıyı balıkçılarının tekne bakımlarının hemen hemen biteceğine işaret eden Arslan, "Balıkçıların çoğu 2 ayda teknelerini hazırlayacak, sonrasında ağ bakımları başlayacak. 1 Eylül için ağlar hazırlanır. Tabii tekneler denize indiğinde kıyı balıkçıları kurallar dahilinde çapari ve ağlarla avlanmaya başlayacaktır." diye konuştu.

Arslan, sezonun her zaman olduğu gibi palamutla başlayacağını anımsatarak, "Şu anda palamut büyük ihtimalle yumurtalarını bıraktı. Önümüzdeki günlerde, özellikle 10-15 Temmuz arasında küçük boy palamut çıkarsa özellikle Batı ve Orta Karadeniz kısmında sezonda balık olacağı anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Kıyı balıkçılarının şu anda denize açılsa dahi balık avlayamadığına dikkati çeken Arslan, balıkçının ümidinin tamamen yeni sezon olduğunu vurguladı.

Arslan, geçmiş yıllarda bu dönemde mezgit avlandığını ancak bu yıl verimin düşük olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaş şu zamanda tezgahlarda deniz ürünü bulamıyor. Geçmişte mezgit, barbunya, istavrit olurdu ancak şimdilerde yok. Kıyı balıkçıları bu zamanlarda oltalarla mezgit avlardı, çapari ile istavrit avlardı. Vatandaş da bunları taze taze tüketirdi. Her geçen yıl durum daha da olumsuz bir hal alıyor. İnşallah bu sezon bazı düzenlemelerle bu duruma bir çare bulunur."

Yeni ümitlerle sezona hazırlanılıyor

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ise 2 ay boyunca tekne onarımı ve ağ onarımı yapacaklarını aktardı.

Balıkçıların yeni ümitlerle sezona hazırlandığını dile getiren Aydemir, "Tekneler karaya çekiliyor, macun çekiliyor, boyanıyor. 2 ay boyunca bunlar devam edecek. Sezondan beklentimiz var, palamuttan ümitliyiz. İnşallah yeni sezonda yüzümüz güler." dedi.

Aydemir, şu anda denizde balık çeşitlerinin "yok" denecek kadar az olduğunu belirterek, "Ne istavrit, ne mezgit, ne de barbunya var. Tezgahlarda da somon, alabalık gibi çiftlik ürünleri veya Ege tarafından gelen çipura satılıyor." diye konuştu.

Vira Haber