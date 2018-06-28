Antalya'da turistlerin vazgeçilmezi tur tekneleri

Bu sezon 14 milyonu aşkın turist ağırlama hedefindeki Antalya'da, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'na hizmet veren tur tekneleri, sabahın erken saatlerinde gelmeye başlayan müşterilerini ağırlamak için geceden hazırlanıyor.

Antalya'nın eşsiz koylarında yemek ve yüzme molaları veren tur teknelerinden tarifeli, 70-80 kişilik kalabalık gruplara yönelik ya da özel hizmet almak mümkün.

Sınırlı Sorumlu 200 No'lu Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Lavaşçı, yaklaşık 25 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda 47 tekne ile standartlara uygun çalıştıklarını belirten Lavaşçı, "Ziyaretçiler gelip biletini alıyor ve oluşturduğumuz havuz sistemine göre hangi tekne sıradaysa onunla turunu atıyor.

Bu yıl beklentimiz çok yüksek. Maksimum seviyeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Turistin yüzde 20'si tur teknelerinden faydalanıyor"

Şehre gelen turistlerin memnun ayrılmaları için çaba gösterdiklerini ifade eden Lavaşçı, kaliteli hizmetten ödün vermediklerini belirterek, "Antalya'yı ziyaret eden turistin yaklaşık yüzde 20'si tur teknelerinden faydalanıyor. Biz de devletimiz ve milletimiz için elimizden geldiği kadar bu konuda hizmet vermeye çaba gösteriyoruz. En çok ilgiyi şelale turları görüyor. Ayrıca ailelerin daha çok tercih ettiği VIP turlar var. Aileler yiyeceğini içeceğini kendileri getiriyor. Gün boyu istedikleri gibi eğleniyorlar." diye konuştu.

Lavaşçı, isteğe göre müzikli ya da müziksiz tekne turu yapan ziyaretçilere, belli noktalarda yemek ve yüzme molası da verildiğini anlattı.

Otellerin "her şey dahil" uygulamasından olumsuz etkilendiklerini belirten Lavaşçı, "Turistler otellerinden daha fazla çıkar, şehri gezerse, esnafa, dolayısıyla da Türkiye ekonomisine daha çok katkı sağlanır. Antalya'nın güzelliklerini tarife gerek yok. Biz tur teknecileri olarak bu güzellikleri, şehrimizi ziyaret eden turistlere tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Onların bu güzelliklerin keyfini çıkarmalarına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiyatlar konusunda yerli ziyaretçilere indirim uyguladıklarına dikkati çeken Lavaşçı, saatlik turlarda yabancı turistlerden 10 avro, yemek ve yüzme molalı günlük turlarda ise 70 avro ücret aldıklarını kaydetti. Lavaşçı, Çaltıcak ve Martı Adası koyları gibi VIP turlarda ise teknenin özellikleri ve istenilen hizmete göre fiyatlandırmaya gidildiğini sözlerine ekledi.

Vira Haber