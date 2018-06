Denizaltı ama motorsuz yüzüyor

ABD'de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan bir grup araştırmacı herhangi bir motor ya da güç kaynağı olmadan yol alabilen bir mini denizaltı geliştirdi. Robotik cihaz, sudaki sıcaklık değişimlerinden yararlanarak kürek çekiyor. Araştırmayla ilgili detaylı bir makale yakın zamanlarda Proceedings of The National Academy of Sciences (USA)'ta yayımlandı.

DEĞİŞEN SU SICAKLIĞINDA KAS GİBİ ÇALIŞAN ŞERİTLERLE HAREKET EDİYOR

Sadece 7,5 santimetre uzunluğundaki denizaltının küreklerini, araştırma ekibinin üyelerinden Prof. Dr. Kristina Shea ve Dr. Tim Chen tarafından daha önceleri geliştirilmiş bir polimer malzemeden üretilen şeritler harekete geçiriyor. Sıcak suda genleşmesi için özel olarak tasarlanmış bu şeritler “kas” gibi davranıyor. Mini denizaltının içinde bulunduğu su ısıtıldığında uzayan şeritler küreklerin çekilmesini sağlıyor ve cihaz ileri doğru yol alıyor. Hareket yönü ile kürek darbelerinin gücü ve zamanlaması, robotun geometrik yapısı ve kullanılan malzemeler tarafından belirleniyor. Şu an için her bir polimer şerit sadece bir kürek darbesi sağlayabiliyor, daha sonra tekrar kullanılabilmesi için yeniden programlanması gerekiyor. Ancak araştırmacılar çok daha gelişmiş yüzen robotlar üretmenin mümkün olduğunu söylüyor. Ayrıca sudaki sıcaklık değişimleri yerine suyun asitlik ya da tuzluluk derecesi gibi diğer çevresel etkenlere tepki veren polimerler kullanarak da benzer robotlar üretmek mümkün olabilir.

Vira Haber