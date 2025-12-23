İstanbul11 °C

  Havran MYO Öğrencilerinden Akçay Sahilinde Çevre Temizliği
Havran MYO Öğrencilerinden Akçay Sahilinde Çevre Temizliği

Havran MYO Öğrencilerinden Akçay Sahilinde Çevre Temizliği

Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve toplumsal duyarlılığa katkı sağlamak amacıyla Akçay sahilinde temizlik kampanyası düzenledi.

ADÇEP (Altınoluk ve Edremit Körfezi Temiz Deniz Platformu) gönüllülerinin de destek verdiği etkinlikte öğrenciler, sahil şeridi boyunca atıkları toplayarak çevrenin korunmasına yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında özellikle plastik atıklar, cam şişeler ve evsel atıklar toplanarak geri dönüşüm ve çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi.
Öğrenciler, temiz bir çevrenin sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Havran Meslek Yüksekokulu tarafından desteklenen etkinliğin, bölge halkı tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.

