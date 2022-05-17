"Denizin İncileri 2022" Sektörün Güçlü Kadınlarını Bir Araya Getiriyor

“DENİZİN İNCİLERİ” etkinliğinin yaratıcısı ve düzenleyicisi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) denizcilik sektöründeki kadınları bir araya getirdiği “DENİZİN İNCİLERİ” isimli etkinliği ilk kez 2019 yılında İMEAK DTO İzmir Şubesi ile ortak olarak gerçekleştirdi.

2 oturumdan oluşacak "DENİZİN İNCİLERİ 2022” panelinde de sektörün önemli temsilcileri yer alacak.

Denizcilik STK'larında Kadın Sözü başlığıyla yapılacak 1. oturumda, Moderatör Doç. Dr. Nil Kula, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, WISTA Türkiye Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Nazlı Selek, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar, YoungShip Türkiye Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Sinem Oğiş yer alacak.

Deniz Ulaştırma Lojistiğinde Kadın Sözü başlığıyla yapılacak 2. oturumda, Moderatör, Dr. Öğretim Üyesi Gamze Arabelen, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, MSC Genel Müdür Yardımcısı Sibel Uygun Gider, HAPAG LLOYD/Area Inland Steering Supervisor Sevim Eser Şarman yer alacak.

Vira Haber