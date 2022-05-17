Miray Cruise Line’a Ait M/V Gemini Kruvaziyer Gemisi İlk Seferine Çıktı

Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği tatil seçeneklerinden biri olan Cruise Gemi yolculuğu, Miray Cruise Line’a ait M/V Gemini gemisi ile Türkiye’de yeniden canlanıyor. Miray Cruise Line’a ait M/V Gemini gemisi 15 Mayıs’taki ilk seferini Girit, Mikonos, Rodos Santorini ve Pire’ye yaptı. Pandemi nedeniyle 2 buçuk yıllık aradan sonra yeniden demir alan gemi, turizm ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

M/V Gemini gemisinin Gemi ortaklarından Ercan Yılmaz ve Vedat Uğurlu’nun da yer aldığı geminin ilk seferinde yüzde 50’yi aşkın doluluk oranına ulaşıldı. 20 Ekim 2022 tarihine kadar her Perşembe ve Pazar Çeşme kalkışlı sefere çıkacak gemi için rezervasyonlar da başladı. M/V Gemini gemisi turistlere çeşitli aktivitelerin yer aldığı 3 gece 4 gün benzersiz bir tatil deneyimi sunuyor.

TURİZM EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Ege’de Yunan şirketlerinin yerine Türk şirketlerinin faaliyetlerini artırması, turizm ekonomisine de büyük katkı ve fırsatlar sunuyor. Tür şirketleri son dönemde artan yatırımları ile bölgedeki Yunan hegemonyasına son verirken, pazarda da söz sahibi oluyor. Dünyanın farklı kıtalarından tatil amaçlı gelen turistleri artık Türk firmaları taşıyor. Bu durum da dövizlerin Yunanistan yerine Türkiye’ye geleceği anlamı taşıyor. Türkiye’den hareket eden gemideki turistler, Yunan Adaları’na ziyarete gitse de yine Türkiye’ye dönmek zorunda kalıyor. Böylece Türkiye’de daha fazla vakit geçirerek, daha çok döviz bırakıyor. Honest Holding bünyesindeki Miray Cruise Line’a 2025 yılına kadar 3 gemi daha ekleneceği belirtildi.

