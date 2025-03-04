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Denizin Ortasında Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Denizin Ortasında Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Burhaniye açıklarında bulunan özel bir teknede bir kişinin sağlık problemi yaşadığı ihbarı sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye operasyonu ile rahatsızlanan şahıs güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı. Karaya çıkarılan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber


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