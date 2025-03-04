Denizin Ortasında Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye açıklarında bulunan özel bir teknede bir kişinin sağlık problemi yaşadığı ihbarı sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye operasyonu ile rahatsızlanan şahıs güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı. Karaya çıkarılan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber