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Denizin rengi değişti

Denizin rengi değişti

Sağanak yağmurlar nedeniyle derelerden akan suların döküldüğü Bitez sahili kahve rengine döndü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti. Derelerden akan yağmur sularının döküldüğü Bitez sahilinde, suyun rengi kahverengiye döndü. Bodrum'un yüksek bölgelerinden daha net görülebilen deniz suyu renginin değişimi, ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kıyıya sürüklenen teknenin yarısı battı

Bitez açıklarında kuvvetli rüzgarla bağlı bulunduğu yerden kıyıya sürüklenen ve bir bölümü batan yaklaşık 15 metrelik "Okyanus 1" isimli teknenin kurtarılması için bölgede çalışma başlatıldı.

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Marmaris ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar, Azmak Deresi'nde iki küçük balıkçı teknesini batırdı. İçmeler ve Armutalan mahallelerinde ise yola devrilen iki ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı. İçmeler yolu, kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Vira Haber

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