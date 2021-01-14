Denizler Altında Yirmi Bin Fersah'a ''Sen de Oku'' Dokunuşu

Özenli ve titiz bir edisyonla Tudem'in ''SEN de OKU Klasikler'' koleksiyonundaki yerini alan bu sürükleyici fantazya, zamanının çok ötesindeki kurgusuyla, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Delilikle dâhiliğin kesiştiği gerçeküstü bir dünyaya dümen kıran roman, engin suların dibinde yatan rengârenk deniz canlıları ve bilimin kalbinde sakladığı mucizeleri gün yüzüne çıkararak hayal gücünün sınırlarını zorluyor.

Gemiciler, kendilerine karşı sinsice yol alan meçhul bir şey yüzünden korku dolu günler geçiriyordur. Hızla ilerleyen ve ışıklar saçan kimliği belirsiz bir ''yaratık'' denizlerde ansızın belirip kayboluyor; koca gemileri ya yutuyor ya da kazaya sürüklüyordur. Yaşananlar herkes gibi bilim insanlarının da merakını tetiklemektedir. Abraham Lincoln adlı gemi, dehşet saçan yaratığın izini sürmek için özel bir sefer düzenler. Fransız bilim insanı Profesör Aronnax da yardımcısı Conseil ve zıpkıncı Ned Land ile seferdedir. Tam izini sürdükleri avdan umudu kestikleri sırada, başlarına bir felaket gelir ve yolları, yaratık sandıkları Nautilus adlı bir gemiye düşer. Daha önce hiç görmedikleri bu gizemli deniz aracının esrarengiz sahibi Kaptan Nemo, pek hoşnut kalmasa da, bu ''zoraki'' ziyareti çaresizce kabullenir. Profesör Aronnax ve arkadaşlarının önünde iki seçenek vardır: Ya kaçmak (ki bu nerdeyse imkânsızdır) ya da kaptanla birlikte bambaşka serüvenlere atılıp, Pasifik, Kızıldeniz, Akdeniz ve Güney Kutbu'nu da içeren bir güzergâhta, denizler altında yirmi bin fersah yol kat etmek...

Çığır açan yapıtlarıyla, sayısız bilim insanına, mucide, mühendise ve yazara esin kaynağı olan Jules Verne bu kitabında, üstelik de elektrik gücüyle seyreden denizaltılar henüz fantastik bir hayalken, önemli bir icadı en ince detaylarıyla tasvir etmiş ve zihinlerde mükemmel bir prototipini resmetmiştir.

Bilimi ve edebiyatı sürükleyici bir serüvende buluşturan Denizler Altında Yirmi Bin Fersah'ın bu yeniden anlatımı, Kaptan Nemo ve efsane gemi Nautilus'la ilk kez tanışan çocukların ve pek tabii ki deniz tutkunu yetişkin okurların düşlerini engin sularda yüzdürüyor, onları keşiflerle dolu nice maceraya sürüklüyor.

Vira Haber