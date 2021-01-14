Yüz Binlerce Deniz Tutkunu CNR’da Buluşacak

Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show - 16.Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, katılımcılar, ziyaretçiler ve tüm paydaşların yoğun talebi üzerine; daha sağlıklı, verimli ve faydalı bir fuar geçirilmesi amacıyla 20 – 28 Şubat 2021 tarihinden 20 – 28 Mart 2021 tarihine ertelendi. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanan fuar, 85.000 metrekarelik alanda dünya devi 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapacak.

PARTNERLERLE YAPILAN İSTİŞARELER NETİCESİNDE ERTELEME KARARI ALINDI

Ertelemeye ilişkin değerlendirmede bulunan CNR Holding Fuarlar Genel Müdürü Alkan Usta, “16 yıldır başarıyla organize ettiğimiz CNR Avrasya Boatshow Fuarı’nın 2021 tarihi konusunda partnerlerimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, hem sokağa çıkma kısıtlamasının son bulacağını hem de pandemi koşullarının hafifleyeceğini öngördüğümüz 20 – 28 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirme kararı almış bulunuyoruz” dedi. Alkan Usta ayrıca, CNR’ın Eylül 2020 itibariyle gerçekleştirdiği 7 uluslararası fuarın sorunsuz şekilde tamamlandığını belirterek, “TOBB, İTO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığımız tarafından takdir edilmiştir” dedi.

SEKTÖRÜN TÜM İHTİYACINI KARŞILIYOR

Mega yatlardan teknelere, Zodyak botlardan yelkenlilere 3.000’in üzerinde deniz aracının görücüye çıkarılacağı fuarda; ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de sergilenecek. Denizcilik sektörüne dair tüm ihtiyaçları karşılayan fuarda ithal ve yerli üretim megayat, yelkenli, motoryat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar ve konsepte uygun giysi üreticileri son teknoloji ürünlerini tanıtacak.

10.000 TL’YE BALIKÇI TEKNESİ, 100 MİLYON TL’YE MEGA YAT

Fuarda bu yıl da her bütçeye uygun deniz aracı bulabilmek mümkün. 10.000 TL’ye küçük bir balıkçı teknesi de alınabiliyor, 100 milyon TL’ye mega yat da. Yerli ve yabancı 100 bini aşkın deniz tutkununun ziyaret etmesi beklenen CNR Avrasya Boat Show, katılımcı ve ziyaretçilerine bu yıl da keyifli anlar yaşatacak.

FUARLARA KATILIMDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, aynı zamanda havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Vira Haber