Amasya Valiliği, Yeşilırmak'ta Balık Tutulmasını Yasakladı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Amasya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23, 26, 27 ve 72. maddelerine istinaden toplandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, halk sağlığının korunması amacı ile ilimiz sınırları içerisinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde yaşanan balık ölümlerinin halk sağlığı açısından oluşturabileceği riski önlemek amacı ile ikinci bir emre kadar Yeşilırmak Nehri'nde balık tutulmasının yasaklanmasına, ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Vatandaşlar, kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin düşmesi üzerine yoğun şekilde balık tutuyordu.

Vira Haber