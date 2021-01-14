Ereğli'deki Tersane Bölgesinin Sorunları Konuşuldu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TSO Başkanı Arslan Keleş, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt Kdz. Ereğli’de atıl durumda bulunan tersanelerin sorunları ve çözümleri için bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığı’nda yapılan toplantıda Ereğli’deki tersanelerin sorunları görüşüldü.

Toplantıda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem detaylı bilgi sunarken tersane sahiplerinin görüş ve önerileri de dinlendi.

Ereğli Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem toplantıda tersaneler konusu ile ilgili geniş bilgi verdi. Erdem konuşmasında “Devletimiz 5 bin 84 yasası gereği, tersane kurmak isteyen tersanecilerimize 5 bin 84 yasasını 2016 yılında çıkarmıştır. Bunla bölgede 12 13’e yakın tersane il emlak tarafından arazi tahsis edilmiştir. Bunlar arazi değildir deniz tahsis edilmiştir. Tersane sahipleri buralara bir kısmını yapmış bir kısmını yapamamıştır. İl emlak Müdürlüğü çevre bakanlığı bağlı, bu tersanelerin bazılarını tahsislerini iptal etmiştir. Bu tahsisin 5 bin 84’ten çıkarılarak 4 bin 76’ya geçirilmesi veya irtifak hakkı verilmesi ve yatta bunlar da olmazsa, süre uzatılması yapılması için sizleri Sayın Milletvekillerimizi devletimizin davet ettik. Toplantımızın amacı budur. Şimdi Sayın Faruk Çatıroğlu 2018’den sonra bunun başlayacağını belirtmişti doğru, Sayın Polat Bey de oradaydı fakat arkadaşlar meseleye Türkiye olarak bakmayın Ereğli ve Zonguldak olarak bakmayın lütfen, Dünya olarak bakın, Dünya 2016’dan sonra küresel bir krize girmiştir. Dünya ticaretinde Çin ve Hindistan’ın ithalat ve ihracatını azalmasından ötürü, gemi fazlalığı meydana gelmiştir. Yani bu şu demektir; “Garajdan her gün on otobüs kalkıyor kriz başladı ikiye düştü ne oldu gemi fazlalığı oldu, gemi fazlalığı olunca da yeni gemi siparişi verilmedi. Bu kriz Çin, Japonya, Almanya ve Türkiye bütün gemi inşa eden ülkelerde oldu. Türkiye Gemi inşaat sanayinde 2009 yılında ilk 3’girmişti bugünkü yeri 16.’lıktır. Neden? Emek İş gücünün artış fiyat artışı gemi yapım inşaatını kısıtlamıştır ve yok olacak yere gelmiştir. Son 5 yılda Ereğli tersaneleri içerisinde kendilerine yaptığı gemi ve römorkörlerin dışında imalat yoktur, bununda sebebi krizdir, sektörel kriz devam etmektedir. Ne zaman açılacak diye sorarsanız ben tarih veremem 55 yıllık denizci ve gemi inşacıyım mesleğim bu, Türkiye’nin en büyük gemilerini çınar altında yaptık ama ufukta ışık gözükmüyor, Dünya değişti artık Dünya daraldı yapı sistemleri değişti, ticaret değişti herkes telefonla istediğini yapıyor. Artık eski bir Dünya yok olmayacak ta zaten bizim gibi 3. Dünya ülkesi sayılan aslında 2. Dünya ülkesi olan Türkiye’nin yerini yavaş yavaş değiştirmesi lazım teknolojik gelişmelere göre, gemi yapması için bir sebebi olacak ne olacak? Hiç kimsenin 250 milyon 500 milyon doları yok ki, bankalar kredi veriyor, vermiyorlar 2009 yılından sonra çoğu banka hiçbir gemi inşasına para vermedi riskli görüyor. Bu riskin ortadan kalkması neticesinde gemi inşa sanayi canlanırsa bizde bundan pay alabiliriz.” dedi.

Vira Haber