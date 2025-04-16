Denizlerde Av Yasağı Sonrası Denetim Başladı

15 Nisan-1 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm denizlerde ticari amaçlı ensdüstriyel balıkçılık yapan gırgır ve paraketa gibi geleneksel yöntemler ile deniz canlıları avcılığı yapılması yasaklanmıştı. Balıkların üreme dönemleri nedeniyle denizlerdeki canlı popülasyon türünün üreme döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4,5 ay süre ile endüstriyel avcılık yasaklandı.

Gırgır ve paraketa ile avcılığın yasaklanmasının hemen ardından bugün sabah saatlerinde Ula ve Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü personellerince Gökova Körfezinde amatör ve ticari balıkçı teknelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde balıkçılar avlanma sahaları ve türler konusunda uyarıldılar. Ayrıca balıkçıların avlanma evrakları denetlendi.

Vira Haber