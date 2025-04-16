“Rotamız Bilgi” Seminerlerinde Sera Gazı Salımı ve Enerji Verimliliği Ele Alındı

"Gemilerde Sera Gazı Salımı ve Enerji Verimliliği" seminerinin ikinci kısmında bu alandaki güncel düzenlemeler ve uygulamalar masaya yatırıldı. Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı Nevzat Sonay Üler’in açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, IMO’nun 2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kabul ettiği yeni kuralların sektöre etkileri ele alındı.

Üler konuyla ilgi, “(IMO), küresel deniz taşımacılığının sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik kapsamlı bir çerçeveyi onayladı. 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 83’üncü Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC 83) oturumunda, yaklaşık 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırlanan taslak düzenlemeler kabul edildi. Bu düzenlemeler, gemiler için yeni bir yakıt standardı ve emisyon fiyatlandırması gibi bağlayıcı kuralları içeriyor” ifadelerini kullandı.

ODDYSHIP Şirket Sahibi Kapt. Yusuf Özcan Demir’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde MRV, ETS, FuelEU, DCS ve CII gibi kritik düzenlemeler detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca yaptığı sunumda Yusuf Özcan Demir, alternatif yakıtlar, havuzlama sistemleri, saha uygulamaları ve sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Gemi brokerleri ve denizcilik profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin farklı başlıklarla devam edeceği belirtildi.

Vira Haber