QTerminals Antalya, Akdeniz’in En Seçkin Gemilerinden Birine Ev Sahipliği Yaptı

Turn around operasyonu kapsamında gerçekleştirilen yüksek hacimli yolcu ve bagaj işlemleri, QTerminals Antalya’nın güçlü lojistik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla birlikte başarıyla sonuçlandı. Yaklaşık 5000 bagajın elleçlenerek hızlı ve sorunsuz bir şekilde yolculara ulaştırılması, misafirlerin seyahat deneyimine konfor ve güven kattı. Gemi ile gelen ziyaretçiler, Antalya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek üzere şehir merkezini gezdi. Antalya’nın benzersiz doğası, lezzetli mutfağı ve misafirperverliğiyle tanışan ziyaretçiler, kısa bir zamanda unutulmaz anılar biriktirdi. Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen Antalya, böyle büyük organizasyonlarla Akdeniz’in dikkat çeken merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mein Schiff 4 Kaptanından QTerminals Antalya’ya Teşekkür Mesajı

Aynı günün akşam saatlerinde rotasını Pire Limanı’na çeviren Mein Schiff 4’ün kaptanı, Antalya ekibine ilettiği özel mesajla sunulan yüksek standarttaki hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu nazik teşekkür, liman operasyonlarımızın kalitesini ve ekiplerimizin özenle çalışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.