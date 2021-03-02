Denizlerde 'Elektronik Can Simidi' Devri

Turizm kenti Antalya'yı her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist ziyaret ediyor.

Bu ziyaretçiler en fazla denizde zaman geçiriyor. Bu dönemde boğulma vakaları da artıyor.

Özellikle falezlerin yükseldiği bölgelerde olta balıkçıları, gezintiye çıkanlar ve yüzenler bu kayalık alanlarda mahsur kalıyor.

DENİZ POLİSİ 'ELEKTRONİK CAN SİMİDİ' İLE HAYAT KURTARACAK

Deniz polisi kurtarma noktasına botlarla yanaşılamayan durumlarla da karşılaşıyor. Bu durumda elektronik can simidi devreye giriyor.

Can simidi uzaktan kumanda ile kullanılıyor. Denizde, gölde ya da akarsuda botla ulaşılamayan riskli alanlarda ve kayalık bölgelerde kullanılabiliyor.

200 KİLOGRAM AĞIRLIK TAŞIYABİLİYOR

Kurtarma anında suya bırakılan can simidi saatte 15 kilometre hızla ilerliyor. Tekneden yaklaşık 800 metre uzaklaşabiliyor ve yaklaşık 200 kilogram ağırlık taşıma özelliğine sahip. Su üzerinde 45 dakika kalabiliyor.

Deniz Polisi Mehmet Salman, can simidinin 45 dakikalık şarj ünitesine sahip. olduğunu ve tüm hava şartlarında görev yapabildiğini söyledi.

Antalya'da deniz polisi, ulaşılması zor bölgelerde mahsur kalan kazazedeleri elektronik can simidi ile kurtarıyor.

Vira Haber