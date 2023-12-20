Denizlerde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Antalya Kumluca arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.
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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, bugün (20.12.2023 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, (21.12.2023) Perşembe günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Vira Haber
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