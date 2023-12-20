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Güney Ege’de Fırtına Bekleniyor

Güney Ege’de Fırtına Bekleniyor

Ege Denizi’nin güneyinde yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Güney Ege’de rüzgarın, yarın (21 Aralık 2023 Perşembe) güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Vira Haber

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