Denizleri korumak için yeni seferberlik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliği ile hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bugün başlatıldı. Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınmasının amaçlayan proje kapsamında, yaz sezonu boyunca 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

Sabah saatlerinde Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliklerle başlayan proje kapsamında aralarında serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’in de bulunduğu dalgıçlar denizden çöp topladı. Çıkarılanlar arasında ekmek, şişe, poşet ,cam tepsi gibi çeşitli gıda ve ev bulundu. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, şunları söyledi:

“Bugün çok önemli bir gün çünkü dünyanın ve ülkemizin atık konusunda durumu malum. 2050 yılında denizlerde plastik sayısı ile balıkların sayısının aynı olacağı belirtiliyor. Bunu bu duruma getiren biziz. Bugün çok önemli bir gün çünkü bunun önlenmesi için canla başla çalışan bir grup var. Burada ilk adımları atılacak. Biz de su altı temizliği yapacağız. Suyun üzerinde de bu durumla ilgili neler gözlemlediğimizi paylaşacağız. Eğer başarırsak dünyanın durumunu değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Çalışmalar devam edecek. Benim girip denizden atığı toplamam değil de; bunun hiç olmaması, farkındalık oluşması, poşet, plastik tüketiminin azalması önleyici faktörler. Bunları biz yaygınlaştırmak istiyoruz. Dipte neler olduğunu göstermek istiyoruz. Tüm yıl boyunca çalışmalar olacak. Deniz benim evim, deniz canlılarının plastikle boğuştuğunu düşünüyorum. Bizim attığımız plastik atıklar yüzünden nesli bile tehlikede olan canlılar var. Evinize nasıl çöp atmıyorsanız ona göre davranalım, tüketimiz azaltalım ve tek kullanımlık plastik atıklardan kaçınalım.”

PROJE HAKKINDA

"Sıfır Atık Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü projede yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi. "Sıfır Atık Mavi" adı verilen seferberlikle Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüteceği, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin destek veren paydaşları Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları olacak.

Proje, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek. Projeyle yaz boyunca yapılacak çevre aktiviteleriyle dikkatler Türkiye'nin denizlerine ve su kaynaklarına çekilecek. Yaz aylarında deniz kıyılarında ve su kaynaklarında temizlik çalışmaları yapılacak, kıyı ve deniz temizliğinin önemi anlatılacak, buna yönelik kampanyalar yapılacak. Böylece sezon sonunda denizlerde oluşan kirliliğin somut olarak önlenmesi hedefleniyor.

Projeye destek verenlerden "Sıfır Atık Mavi Sözü" istenecek

Proje kapsamında, yaz sonuna kadar 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

Ayrıca, kıyı bölgelerindeki oteller ve konaklama merkezlerinde, özellikle plajlara tek kullanımlık plastikler ve diğer çöplerin bırakılmasının engellenmesi, marina, limanlar, yük ve yolcu gemilerinden kaynaklı deniz kirliliğin önlenmesi, tatilci ve piknikçilerin kıyılar ve su kenarlarını temiz bırakmaları ve atıkların hep birlikte toplanması da amaçlanıyor.

Ayrıca, projenin toplumun her kesimine yayılması için sanat, spor, akademi dünyasından isimlerin desteğinin alınması sağlanarak projeye destek verenlerden "Sıfır Atık Mavi Sözü" vermeleri istenecek.

Vira Haber