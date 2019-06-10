ABD İran bahanesiyle Doğu Akdeniz’e göz dikti

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Palmer, “Doğu Akdeniz, ABD’nin bir dizi stratejik çıkarının ve önemli ortaklarının bulunduğu bir bölge” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Doğu Akdeniz’in ülkesi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz, ABD’nin bir dizi stratejik çıkarı ve önemli ortaklarının bulunduğu bir bölge” dedi.

2003-2006 arasında ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görev yapan, kısa süre önce de iki kesimin liderleriyle görüşen ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Palmer, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Palmer, Kıbrıs’ta çözümün ABD için hala öncelik olduğunu, bunun enerji dahil birçok alanda iş birliğinin önünü açacağını dile getirerek, Washington’ın, iki kesimli, iki toplumlu, federal bir çözüme desteğini sürdürdüğünü ancak yeni model bir görüşmenin iki liderin kararına bağlı olduğunu ifade etti.

Ülkesinin bölgede 10 savaş gemisi, 130 savaş uçağı ve yaklaşık 9 bin askeri bulunduğu hatırlatılan Palmer, Doğu Akdeniz’in, ABD’nin ulusal güvenliğini de ilgilendiren çok sayıda hususun bulunduğu bir bölge olduğunu yineledi. ABD’nin Fransa gibi adada bir üs arayışında olmadığını vurgulayan Palmer, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz, ABD’nin bir dizi stratejik çıkarının ve önemli ortaklarının bulunduğu bir bölge. Biz Doğu Akdeniz’e, yeni hidrokarbon kaynaklarının bulunduğu, enerji kaynakları açısından da giderek önemi artan bir bölge olarak bakıyoruz. Bölgedeki enerji kaynaklarının Avrupa’nın enerji güvenliğine, enerji ithalatını çeşitlendirmesine katkı yapacağını düşünüyoruz.”

Palmer, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail liderlerinin toplantısını hatırlatarak, ülkesinin bölgedeki ortaklarıyla yakın çalıştığını belirtti. Rum Kesimi’ni “stratejik ortak” olarak tanımlayan Amerikalı diplomat, “Kıbrıslı dostlarımızla ortak gündemimize ilişkin yakın şekilde çalışıyoruz. Bu değer verdiğimiz, derinleştirmek ve güçlendirmek istediğimiz bir ilişki” dedi.

‘Türkiye önemli’

Palmer, ABD’nin bölge özelinde Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile ilişkilerine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

“Kıbrıslı Türkler bizim için dost ve ortak. Biz Kıbrıslı Türk liderlerle düzenli temas halindeyiz. Türkiye de ABD’nin on yıllardır önemli bir müttefiki. Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz. Bizim için önemli ve yararlı. Türkiye için de öyle. PKK terörüyle mücadelede yakın şekilde çalışıyoruz, özellikle Irak’ta. Suriye’de istikrarın sağlanması ve Suriye halkının daha iyi bir geleceğe sahip olması için de birlikte çalışıyoruz.”

Doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımına ilişkin tartışmaların sorulması üzerine de Palmer, “Adada hidrokarbon kaynaklarının kapsamlı bir çözüm çerçevesinde toplumlar arasında adilane paylaşılması gerektiğini savunuyoruz” dedi. ABD’nin, bölgedeki anlaşmazlıkların barışçıl şekilde ele alınmasından yana olduğunu belirten Palmer, çözüme varılması halinde enerji dahil birçok alanda iş birliğinin önünün açılacağını ifade etti.

Total, ENI, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu pek çok uluslararası enerji şirketinin yönlendirmesiyle de birlikte, Kıbrıs'ın güneyindeki bölgelerde İsrail-Mısır-Kıbrıs-Yunanistan anlaşması büyük oranda sağlanmış durumda.

Bölgedeki doğalgaz rezervleri, ABD için de önem taşıyor. ABD'li şirket ExxonMobil, bölgede sondajlara başlamış durumda.

ENERJİ DÜĞÜMÜ SÜRÜYOR

Kıbrıs yönetimi tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde yer alan "Afrodit" yatağında çıkartılacak doğalgaza ilişkin Noble Enerji Şirketi ve ortaklarıyla anlaşmaya varmış, çıkartılması öngörülen gazdan 9 milyar dolar elde edeceği açıklanmıştı.

Kuzey Kıbrıs yönetimi sahip oldukları eşit hakkın gasp edildiğini savunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin sondaj gemilerinin bölgeye gönderileceğini açıkladı.

Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını Kıbrıs yönetimi tarafından ilan edilen münhasır ekonomik bölgede sürdürecek.

Vira Haber