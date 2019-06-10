PRÜ’de mezuniyet töreni yarın yapılacak

Türk deniz taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine erişmesi ve ülkemizin denizcilik politikalarının oluşturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için 2008 yılında eğitime başlayan Piri Reis Üniversitesi yarın yeni mezunlarını düzenlenecek törenle verecek.

Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından Deniz Ticaret Odası (DTO) şemsiyesi altında bulunan Denizcilik camiasının maddi ve manevi katkı ve de gayretleri ile tamamı denizcilik sektörü üyeler tarafından, 8 Şubat 2008 tarihinde İstanbul'da kurulan Pîrî Reis Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin Tuzla'daki kampüsünde yarın yapılacak.

2008 yılından itibaren Türk ve dünya denizciliğine uzman insanlar yetiştiren üniversitede, denizciliğin her alanında ihtisaslaşma ve bilimsel çalışmalar geliştirmenin yanında teknolojiye hâkim, özgüveni yüksek, katılımcı, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, sorgulayan bireyleri yetiştiriyor.

Vira Haber