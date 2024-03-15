Denizli İtfaiyesi Duvar Arkası Radar’ı Envanterine Kattı

Türk savunma sanayii firması STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştiren, 6 Şubat Depremlerinde 50’den fazla vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağlayan, “STM Duvar Arkası Radar (DAR)” sistemi güncellenen konfigürasyonu ile Denizli Büyükşehir İtfaiyesi’nde göreve başladı. Denizli İtfaiye Teşkilatı, “STM DAR”ı envanterine kazandıran ilk itfaiye teşkilatı oldu.

Türk savunma sanayiinde, ileri teknolojiler ve milli çözümlere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., savunma alanında geliştirdiği sistemleri sivil alana taşımaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM, askeri ve sivil kullanım amacıyla geliştirdiği, STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemini güncellenen konfigürasyonu ile Denizli Büyükşehir İtfaiyesi’nin envanterine kazandırdı. Denizli İtfaiye Teşkilatı, “STM DAR”ı envanterine alan ilk itfaiye teşkilatı oldu. DAR’ın kullanım eğitimleri STM tarafından, itfaiye teşkilatında görevli personellere verildi ve “STM DAR”, Enkaz Altında Canlı Tespit Radarı olarak Denizli İtfaiyesi’nde göreve başladı.

Güleryüz: İtfaiye Teşkilatımız Arama Kurtarmada Milli Kabiliyet Kazandı

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, DAR’ın geliştirilmesi sürecine değinerek şöyle devam etti:

“Türkiye’de 2015-2016 yılları arasında yaşanan Hendek-Barikat operasyonlarının ardından, güvenlik güçlerimizin, meskun mahal çatışmalarında kullanmak üzere, bir cihaza ihtiyacı oluştu. Evlere ve binalara girmeden, o evin içinde teröristlerin olup olmadığını anlamak için, duvarın arkasını gösteren bir radar teknolojisi milli imkanlarla STM tarafından 2017’de geliştirilmeye başlandı. Çok kısa bir süre içinde STM tarafından geliştirilen DAR, güvenlik güçlerimizin özel operasyonlarında özellikle hücre evi baskınlarında, rehine kurtarma operasyonlarında kullanılması için teslim edildi. Böylece, kapalı mekanda, duvarın arkasındaki tehdit önceden algılanarak, ona göre bir önlem alınması sağlandı ve olası can kayıplarının önüne geçti. Hatta bazı önemli operasyonlarda hücre evinde saklanan üst düzey teröristlerin, duvar arkasında saklandığı yeri tespit ederek, yakalanmasını sağladı.”

DAR’ın geliştirilmesinin savunma amaçlı olduğu ancak sivil alana uyarlandığını belirten Güleryüz, “DAR’ın deprem, yangın, çığ gibi afetlerde etkin rol oynayacağını değerlendiriyorduk. Geçen yıl yaşadığımız depremin ardından bölgeye hızlı bir şekilde giderek, içlerinde bebek, çocuk ve kadınların da yer aldığı 50’yi aşkın kişiyi DAR ile kurtardık. Halihazırda Jandarmamızın envanterinde yer alan DAR’ı, büyük bir fedakarlıkla her sahada görev yapan itfaiye teşkilatlarımızın envanterine kazandırmış olduk. Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmaları ve yangınlarda çok önemli bir milli kabiliyeti bünyesine almış oldu. DAR’la ilgilenen farklı illerin itfaiye teşkilatları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız ülkemizdeki diğer itfaiye teşkilatlarına ve ulusal-uluslararası arama kurtarma ekiplerinin envanterine DAR’ı kazandırmak ve ülkemizin doğal afetlere hazırlık seviyesini yükseltmek” ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan: STM DAR gücümüze güç katacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, araç, ekipman, istasyon ve personel sayısında nüfusa oranla Türkiye’nin en önde gelen itfaiye teşkilatları arasında olduklarını belirterek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen STM DAR ile güçlerine güç katacaklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın afetinde Denizli Büyükşehir İtfaiyesi’nin onlarca canı enkaz altından sağ kurtardığını anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

“Bir hayatın kurtarılmasına vesile olan dünyayı kurtarmış demektir. Allah’ım afet, kaza, bela vermesin ancak olduğunda da hazırlıklı olmamız, STM DAR gibi hayati derecede önemli ekipmanlarla olaylara müdahale etmemiz gerekiyor. Denizli olarak birinci derece deprem bölgesinde olduğumuzu da düşünürsek olmazsa olmaz bir ekipmanı envanterimize kattığımızı düşünüyorum. Denizli Büyükşehir İtfaiyemiz bayram, seyran demeden yılın 365 günü milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek.”

STM Duvar Arkası Radar

DAR, Ultra Geniş Bant (UGB) sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim imkanının olmadığı, kapalı mekânlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde etmek için kullanılıyor. Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda görev yapabilen DAR; deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil amaçlar için de aktif görev yapabiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde, arama ve kurtarma görevlerinde aktif olarak kullanılan DAR, 50’den fazla kişinin enkaz altındaki konumunu tespit ederek, sağ kurtarılmasını sağladı. Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes hareketlerinden, nefes alıp vermesinden, el kol hareketlerinden, mikro-makro hareketlerden yerini tespit edebiliyor. 6,5 kg ağırlığında olan DAR, yaydığı RF sinyalleri ile duvarın/engelin arkasında, 22 metre derinlikte bir canlının olup olmadığını, cihaz üzerine anlık aktarıyor ve canlının kaç metre derinlikte ve hangi noktada olduğunu tespit edebiliyor. Tek kişi tarafından elde kullanılabilecek şekilde tasarlanan milli sistem, tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilerek tablet ile uzaktan kumanda edilebilme özelliğine de sahip. DAR, sahip olduğu batarya teknolojisi ile 4 saatten fazla kesintisiz şekilde görev yapabiliyor.