Tarak Gemisi Limanı Temizlemeye Devam Ediyor
Zonguldak'ta, liman temizliği amacıyla şehre getirilen tarak gemisi, yağışlı havanın etkisine rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Limanın temizlenmesi ve daha verimli kullanılabilmesi için başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında, tarak gemisi denizin dibinde biriken alüvyonları büyük bir titizlikle temizliyor. Geminin deniz dibinden kepçe ile alüvyonları toplayarak gemiye yüklemesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması ve ardından ikinci bir büyük geminin kente gelmesi bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Tarak Gemisi, Liman, Zonguldak
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