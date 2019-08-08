Denizli’de korkutan deprem, enkaz altında kalanlar var

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.25'te Denizli'de 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Deprem Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ve 5 - 5,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceğini söyledi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise açıklamasında “Son durum can kaybı yok. birkaç ufak yaralanma var, çöken evler var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu” ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremle ilgili şu bilgileri verdi:

''Ekiplerimiz destek için sahaya çıktı. Baklan, Bozkurt ilçemize doğru gidiyorum. Gelen haberlerde bizi üzecek, can kaybı haberimiz yok çok şükür. Ben de kapalı alandaydım, hissettik. Biz özetle şu anda Baklan, Bozkurt ve Çardak ilçelerimize doğru gidiyoruz. Ekiplerimiz orada.''

''YIKILAN EVLER VAR''

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öz de ''Yıkılan evler var. Eski kerpiç evlerden. Çatıları yıkılan evler var. İlk defa böyle bir deprem yaşadık'' diye konuştu.

"HASARLI EVLERE GİRMEYİN"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ve 5 - 5,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:

"Farklı lokasyonda; bir tanesi İzmir'de bir tanesi de Denizli'nin Baklan yöresinde oldu. Birbiriyle bağlantısı olan iki deprem değil. Baklan'daki az önce olan deprem 6.5 olarak veriliyor. İki tane önemli fay var. Geçmişte de olmuş depremler görülüyor. Bizim açımızdan çok sürpriz olmayan tarzda depremler.

6 önemli bir sarsıntı yapar. Hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde bulunan kesimlerde. Bunun arkasından 5 - 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalar yetkili kişiler tarafından inceleninceye kadar bu binalara girmemekte yarar görüyorum.

Fayların dağılımına baktığımız zaman bu tip depremlerin olması doğal. Tarihine baktığımız zaman 6 civarında depremlerin mevcut olduğunu görüyoruz."

''ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR''

NTV muhabiri Merih Ak, canlı yayında depremle ilgili şu bilgileri verdi:

''Yıkılan binalar var, enkaz altında insanlar var. Bölgeye çok sayıda AFAD ekibinin gönderildiği, enkaz altında kalanların vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından çıkarılmaya çalışıldığı elimize ulaşmış durumda. Gerçekten şu anda Bozkurt'ta büyük bir panik havasının yaşandığının altını çizmemizde yarar var.''

İZMİR'DEKİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerin 18 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İzmir geneli, Aydın ve Manisa'da hissedilen deprem Kuşadası Körfezi'nin 8,19 kilometre açığında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.

Vira Haber