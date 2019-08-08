Özata, derin su balıkçı gemisi inşa edecek

Özata Tersanesi, Norveçli Bo Havfiske firması için inşa edilecek derin su balıkçı gemisinin sac kesim törenini gerçekleştirdi.

Gemi inşa sektöründe önemli bir yere sahip Özata Tersanesi, Norveçli Bo Havfiske firması için inşa edilecek olan derin su balıkçı gemisinin sac kesim törenini gerçekleştirdi. Altınova tersaneler bölgesindeki Özata Tersanesi’ndeki sac kesim törenine Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Bo Havfiske Yönetim Kurulu Başkanı Jon Edvard Johnsen ve Yönetim Kurulu Üyesi John Martin Johnsen, Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Ataseven ile çok sayıda kişi katıldı.

Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ataseven’in ile Bo Havfiske Yönetim Kurulu Başkanı Jon Edvard Johnsen’in iyi dilekleri ve tebrikleriyle başlayan sac kesim töreni, projenin ilk kaynağının yapılması ile devam etti.

44,2 metre boyunda ve 11,5 metre genişliğindeki Vikanoy isimli balıkçı gemisi, NSK Ship Design firması tarafından tasarlandı.

DNV-GL klasslandırma kuruluşu kurallarına tabi olan gemi, Norveç bayrağı taşıyacak ve derin deniz balıkçılığı yapacak.

Vira Haber