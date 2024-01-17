Denizli’de Şiddetli Yağış Sel Baskınları ve Heyelana Neden Oldu

Parke taşlarının yerinden söküldüğü yağışlarda, Çameli – Fethiye karayolunda heyelan meydana geldi.



Denizli’de etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Buldan ve Çameli ilçelerinde hayatını olumsuz yönde etkiledi. Yüksek kesimlerde kar olarak düşen yağışlar, kent merkezleri ve alt kesimlerde sel ve su baskınlarına neden oldu.



Buldan’a bağlı Yukarı Bucağı Mahallesi’nde altyapı çalışmaları sırasında sökülen parke taşları, yağış sonrası oluşan selle birlikte bulunduğu yerden metrelerce sürüklendi. Yağışın etkisiyle yerlerinden sökülen parke taşları, sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı. Su borularının da yerinden sökülmesine neden olan yağışların nenden olduğu hasarın giderilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışmalara başlandı.



Şiddetli yağışların en fazla etkili olduğu merkez ile Çameli ilçesi oldu. Saatlerce devam eden yağış nedeniyle dolup taşan Kanlıçay ve Karanfilli Çayı, Kirazlıyayla Mahallesi ile çevresinde sel baskınlarına neden oldu. Tarım arazilerinin sular altında kaldığı şiddetli yağış, Çameli - Fethiye karayolu Tuzlabeli geçidinde heyelana neden oldu. Yolun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelan, ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Vira Haber