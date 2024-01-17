Sinop’ta 4 Kiloluk Kırlangıç Balığı Yakalandı

Karadeniz’de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilogramı 400 TL’den satışa sunuldu. Balıkçı Serdar Karaahmetoğlu yaptığı açıklamada, “Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına yolladığımı oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Tezgahımızdaki kırlangıç balığı 4 kilogram ve kilogramı 400 TL” dedi.

Vira Haber