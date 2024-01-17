Sinop’ta 4 Kiloluk Kırlangıç Balığı Yakalandı
Sinop’ta balıkçılar tarafından 4 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı. Kırlangıç, vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.
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Karadeniz’de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilogramı 400 TL’den satışa sunuldu. Balıkçı Serdar Karaahmetoğlu yaptığı açıklamada, “Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına yolladığımı oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Tezgahımızdaki kırlangıç balığı 4 kilogram ve kilogramı 400 TL” dedi.
Vira Haber
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Etiketler : Sinop, Kırlangıç Balığı
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