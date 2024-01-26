Denizlili Sanayicilere İklim Değişikliği Anlatıldı

Denizlili sanayicilerin, firma yetkili ve yöneticilerinin katılım sağladığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, “Sürdürülebilirlik çalışmaları Denizli Sanayi Odası için önemli. İhracatçı bir kent olan Denizli'nin, Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ediyor ve hızlı bir şekilde adapte oluyor. Denizli firmalarının yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli mesafeler kat etti” dedi.



Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Sera Gazı İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Sistemi, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ilişkisi, Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları hakkında ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Avrupa’da uygulanan zorunlu ve gönüllü alan uygulamaları ile ülkemizdeki sera gazı emisyonunun izlenmesi mevzuatı hakkında toplantıya katılım sağlayan temsilcilere bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda sanayicinin manipülatif bilgilerle yanlış yönlendirilmesinin önüne geçebilmek amacıyla gerek sunumlarla gerekse sunum sonrası soru cevap bölümleriyle konu açıklığa kavuşturuldu. Ayrıca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından yeşil finansman imkânları konusunda sanayiciler bilgilendirildi. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğin sonunda Sanayi Odası Başkan Vekili Osman Uğurlu konuşmacılara günün anısına Çeşm-i Bülbül takdim ederek teşekkürlerini sundu.

Vira Haber