Üniversite-Sanayii İş Birliği Mavi Vatan’a Kritik Yerli Sistem Kazandırdı

Çevre koşul, fabrika kabul ve saha testlerini başarıyla tamamlayan CTD Prob Sistemi, yurt içi ve yurt dışı askeri ve bilimsel su altı projelerinde kullanılabilecek.

Türk savunma sanayiinde ilerici ve milli çözümler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., üniversite-sanayii iş birliği kapsamında, Türkiye’de üretimi olmayan kritik bir sistemde daha önemli başarıya imza attı.

STM’nin, deniz projelerindeki birikimi ve Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi’nin iştiraki olan BAU İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş. (BAUMIND) ile 2012 yılından süregelen ortak Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde geliştirilen CTD Prob Sistemi; sağlam yapısı, güvenilir, doğru, hassas sensörleri ve gelişmiş işlemci birimi sayesinde; tüm dünya denizlerinde, en zorlu koşullarda çalışacak şekilde tasarlandı.

Türkiye’de ilk kez yerli imkanlarla yürütülen bir AR-GE projesi kapsamında; askeri suüstü/ sualtı platformları, insansız deniz araçları ve oşinografi alanında yapılan bilimsel araştırma faaliyetlerinde en çok kullanılan sistemlerden biri olan İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik (CTD) Ölçüm Sisteminin çevre koşul testleri, fabrika kabul ve saha testleri başarıyla tamamlandı ve ürün pazardaki yerini aldı.

Denizaltılarda da Kritik Öneme Sahip

Deniz suyunun fiziksel özellikleri açısından temel parametreler olan “İletkenlik”, “Sıcaklık” ve bulunulan derinlikteki “Su Basıncı”; CTD Sistemi üzerinde yer alan hassas sensörlerle; gerçek zamanlı olarak ölçülerek yerleşik işlemci birimi tarafından “Tuzluluk”, “Suyun Özgül Ağırlığı” ve bulunulan derinlikteki “Ses Hızı” değerleri hesaplanabiliyor. Sesin su altındaki yayılım paterninin oluşturulmasında kullanılan CTD verileri sayesinde; sonar sistemlerinin performans modellemeleri de yapılabiliyor.

Türkiye’ye, oşinografi ve hidrografi alanlarında bilimsel araştırmalarını gerçekleştirebileceği bir ölçüm imkânı sunan CTD Prob Sistemi, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak üzerinde bulunan 3 eksenli ataletsel ölçüm birimi sayesinde gerek kendisinin gerekse de üzerine monte edilmiş olduğu platformun gerçek zamanlı yönelim bilgilerini de sağlayabiliyor.

Ar-Ge’si tamamlanan sistem; halihazırda, satış ve pazarlama faaliyetleri, montajının ve entegrasyonu noktasında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından STM’ye lisanslanmış durumda.

“Yurt Dışına Bağımlıydık, Üniversite ile Yerli Olarak Geliştirdik”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunma sanayiinde nitelikli iş gücü ve Ar-Ge’nin önemine değinerek “Nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve kritik teknolojilerin üretimi için STM’de üniversite-sanayi iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Denizaltı teknolojilerinde, Bahçeşehir Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiğimiz CTD Prob Sistemi de bu iş birliğinin kıymetli bir sonucu. Türkiye’de daha önce üretimi olmayan kritik bir sistemi daha yerli imkanlarla üniversite iş birliği ile geliştirmekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

CTD Prob’un bir dizi önemli test aşamasından geçtiğini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

“Ürünümüz için en belirleyici çevresel şart testlerinden olan Hidrostatik Dış Basınç Testi, akredite bir kurum olan Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda tamamlandı. Saha testlerini de başarıyla geçerek STM’nin lisanslı ürünü olarak ihtiyaç duyulan projelerde kullanılmak üzere ürünlerimiz arasında yerini aldı. CTD Prob’lar, STM olarak bu girişimimiz öncesinde yurt içi ve yurt dışı projelerimizde yurt dışından ithal ediliyordu. Hassas ölçüm sensörlerinin, periyodik kalibrasyonları için yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Yerli olarak geliştirdiğimiz CTD Prob sistemimizi; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projeler başta olmak üzere, bilimsel araştırma faaliyetleri de dahil birçok yurt içi ve yurt dışı projede kullanmayı hedefliyoruz. Projede emeği geçen kıymetli STM VE BAU ekiplerini tebrik ediyorum.”

Vira Haber