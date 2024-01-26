DFDS'den Kız Öğrencilere Yönelik Yetenek Programı

DFDS, denizcilik fakültelerinde eğitim gören öğrenciler için yeni bir yetenek programına imza atıyor. "Waves of Talent" (Yetenek Dalgaları) adlı program, genç bireyleri denizcilik sektöründe güverte veya makine zabiti olarak kariyer yapmak için gerekli bilgi, beceri ve pratik deneyimle donatmayı amaçlıyor. Programın lansmanı 25 Ocak Perşembe günü, programa kabul edilen 25 kız öğrencinin katılımıyla DFDS Pendik Terminali’nde gerçekleşti.

Programın odak noktası cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik

Waves of Talent programı öncelikli olarak kız öğrencilere odaklanıyor. Nitekim programa katılan ilk 25 öğrenci tamamıyla kadınlardan oluşuyor. Denizcilik endüstrisindeki kadın çalışan yüzdesinin az olması sektörün önündeki sorunlardan biri olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne göre, denizcilik sektöründe güverte ve makine bölümlerinde çalışan kadın denizcilerin toplam yüzdesi sadece %2.

DFDS Deniz İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Gemma Griffin, programa ilişkin olarak şunları söyledi: “Endüstri genelinde kadın denizcilerin temsili çok düşük. Yeni yetenek programımız, DFDS ve endüstriye daha fazla çeşitlilik getirme çabalarımızın bir parçası. 2030'a kadar güverte ve makine bölümlerinde çalışan kadın denizcilerin yüzdesini %20 artırmak gibi bir hedefimiz var. Türkiye'de deniz ulaştırma ve gemi makine işletme mühendislikleri alanında eğitim gören kız öğrencilerin yetenek havuzu oldukça büyük, ve programa gösterilen ilgi şimdiye kadar beklentilerimizi aştı. Yetenekli genç bireylerin gelişimini desteklemek ve ardından onlara DFDS'de kariyer fırsatları sunmak, işimize daha fazla değer katmanın yanı sıra endüstriye de fayda sağlayacaktır.”

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann:

“Türkiye'deki denizcilik okullarında çok yetenekli öğrenciler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Türkiye, DFDS'in yeni yetenek programını başlatmak için öncelikli bir tercih oldu. Ülkenin farklı yerlerinden gelen 25 kız öğrencinin Waves of Talent’ın bir parçası olmayı seçmiş olmalarının sektörün geleceği için oldukça umut verici bir işaret olduğunu düşünüyorum."

DFDS Akdeniz İş Birimi Deniz İnsan Kaynakları Müdürü Uğur Demir:

“Endüstrimizin gelecek neslinin potansiyelini geliştirmenin ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın önemine inanıyoruz. DFDS olarak, genç yeteneklere denizcilik sektöründe eğlenceli ve heyecan verici bir kariyer yolunu deneyimleme fırsatı sunmak istiyoruz. Waves of Talent programı, genç yeteneklere akademik eğitimlerinin gerçek dünyada nasıl uygulandığını ilk elden deneyimleme ve potansiyellerine ulaşma fırsatı sunuyor.”

Waves of Talent programının detayları

Waves of Talent programı kız öğrencilere öncelik veriyor

"Waves of Talent" denizcilik stajyer programına katılan öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri süresince edindikleri teorik bilgilerini pekiştirmek için teknik eğitim alacaklar ve liderlik gibi diğer kurumsal eğitimleri tamamlayacaklar.

Katılımcılar zorunlu eğitimleri DFDS'in gemilerinde tamamlayacaklar.

Vira Haber