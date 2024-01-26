Göllerde Kaçak Avcılıkla Mücadele Sürüyor
Afyonkarahisar’da göl ve göletlerdeki kaçak avcılık ile mücadele devam ediyor.
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Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Karamık Gölünde denetim yapıldı. Denetimde gölde çok sayıda uzatma ağ ve pinter tespit edildi. Botlarla yapılan denetim sonrasında ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından imha edildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : Göl, Kaçak Avcılık, Karamık Gölü
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