Deniztemiz Derneği/ Turmepa 30. Yaşını Kutladı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın 30’uncu Kuruluş Yıl Dönümü yemeği, Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun ev sahipliğinde, 31 Ekim 2024 tarihinde Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirildi. Saat 19.30’da başlayan kokteylin ardından devam eden geceye Türkiye’nin çevreye duyarlı öncü kurumları ve deniz kirliliğiyle mücadeleye gönül vermiş iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 450’yi aşkın konuk katıldı. Gecenin ana sponsorluğunu Ford Türkiye ve Burla Makina üstlenirken yan sponsorları ise Selpak ve Setur oldu.

30 yılda 100’ü aşkın projeyi hayata geçiren TURMEPA, gecede derneğin mavi yolculuğunu gösteren bir film yayınladı. Kurucu ve Onursal Başkan Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanları Eşref Cerrahoğlu ve Tezcan Yaramancı’nın anlatımıyla derneğin 30 yıllık hikayesi gösterildi.

TURMEPA Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, filmde “30 yıllık bir hedef koymuştuk. Hedefimiz bir jenerasyonu eğitmekti. Neticede başarılı olduk. Bugün TURMEPA gerek yurt içinde, gerek hükümet nezdinde, gerekse yurt dışında bilinen tanınan saygınlığı olan bir kuruluş haline geldi.” diye konuştu. Film gösteriminin ardından mikrofonu alarak davetlilere seslenen Rahmi M. Koç, denizleri koruma çağrısında bulunarak TURMEPA’ya 30 yıl boyunca destek veren herkese teşekkür etti.

Davetlilere hoş geldiniz konuşmasını yapan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “ Bu gece hem 30’uncu yaşımızı kutlayacak hem de yeni projelere birlikte hayat vereceğiz. Bu yıl yeni bilimsel projelerimizle başladı. Denizlerimize deniz çayırları ekerek ve mercanları koruyarak yaşam ekiyor ve nefes oluyoruz. Bu geceden doğacak yeni projemiz deprem bölgesi Hatay’da çevre eğitimi, kodlama sınıfı ve deniz eğitim atölyemiz olacak. Ayrıca ‘30. Yıl’ adını verdiğimiz 15 ton kapasiteli yeni sıvı atık alım teknemizin yapımına başlıyoruz.” dedi. Yılın anlam ve önemine özel olarak üretilen teknenin sponsorluğunu üstlenen AISIN Otomotiv’e teşekkür eden Kaptanoğlu, “Çevre eğitimlerinde öncü olmaya ve örnek projelerimizle denizlerimizi korumaya var gücümüzle devam edeceğiz. Böylece ulaşmak istediğimiz temiz deniz hedefimize daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz,” diye konuştu.

Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu gecede derneğin en büyük projelerinin destekçisi olan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding Ceo’su Levent Çakıroğlu, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, AISIN Türkiye Başkan Yardımcısı Hideki Kunitake ve ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas plaketlerini Yönetim Kurulu Başkanı Kaptanoğlu’nun elinden aldılar.

Gecede teşekkür plaketi takdim edilen TURMEPA destekçi ve sponsorları; Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Koç Holding DayanıklıTüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Burla Makine Yamaha & Marine Araçları Departman Müdürü Yavuz Sipahi, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Kavaklıdere Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Ceo’su Bülent Kozlu, Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, Marintürk Genel Müdürü Fahir Çam, Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu, ZEN Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş oldu.

Teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Geçmiş Dönem Başkanları Eşref Cerrahoğlu ve Tezcan Yaramancı sahneye davet edilerek aile fotoğrafı oluşturuldu. Derneğin 30. Yıl aile fotoğrafında ise TURMEPA Kurucu Üyeleri Asaf Güneri, Erol Yücel, Cengiz Kaptanoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odasi Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Vera Bulgurlu, Diane Arcas Göçmez, Mehmet Yilmaz Ulusoy, Recep Düzgit, Şükran Güzeliş, Ali Gürün, Erdal Bahçıvan, Jonathan Beard, Aldo Kaslowski ve Pelin Akın Özalp yer aldı.

TURMEPA’nın gecede konuklara çok özel bir de sürprizi vardı: SETUR sponsorluğunda yapılan çekilişle iki talihliye Uzakdoğu ve Yunanistan’a gemi turu hediye edildi. Anlamlı gecede ayrıca Beylerbeyi İçecek ve Pernod Ricard TURMEPA’ya destek verirken Zen Pırlanta’nın TURMEPA’ya özel olarak tasarladığı takılar geceye destek veren konuklara hediye edildi.

Vira Haber