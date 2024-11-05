Göçmen Kaçakçısı Şüphelisi Zodyak Bot İle Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na düzensiz göçmen götürmek isteyen 1 organizatör, zodyak botu ile yakalandı.
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Güzelçamlı Mahallesi sahil kenarında S.S. isimli organizatör, düzensiz göçmenleri Yunanistan ülkesi Sisam Adası'na götürmek amacıyla kullandığı üzerinde tekne motoru bulunan zodyak bot ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan S.S. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Vira Haber
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Etiketler : Aydın, Göçmen Kaçakçısı, Aydın, Zodyak Bot
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