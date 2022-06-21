Denizyolu Taşımacılığı Neden Önemlidir?

Dünya lojistik sektöründe en geniş hacme sahip denizyolu taşımacılığı ile tonlarca malı bir noktadan diğer noktaya tek seferde taşımak mümkündür. Hem güvenilir olması, hem maliyetlerin düşüklüğü hem de hızlı bir yöntem olmasından dolayı denizyolu taşımacılığı ithalat ve ihracatta firmaların öncelikli tercihidir.

Denizyolu taşımacılığı Dünya lojistik sektörünün yüzde 90’ının kullandığı yöntem olarak ön plana çıkar. Bu yöntemin onlarca avantajının bulunması nedeniyle, ticarette en çok kullanılan biçim halini almıştır. Maliyet, tonlarca ürünün taşınması, kolay ve pratik olması, zarar ihtimalinin azlığı gibi avantajlar nedeniyle denizyolu taşımacılığı, sektörde başat rol oynar. Bu nedenlerden ötürü, hem ülkemizde hem de Dünya genelinde bu yöntem güvenle kullanılmaktadır.

Denizyolu taşımacılık işlemleri genellikle uluslararası sularda yapılmaktadır. İthalat ve ihracatın en önemli yollarından biri olan denizyolu lojistiği iki farklı sınıfta değerlendirilebilir. Bunlar Tramp ve Liner taşımacılıktır. Bu sektörde çok sayıda firma bulunmaktadır ve ihracat/ithalat şirketlerine farklı hizmetler sunmaktadır.

Denizyolu Taşımacılığının Avantajları Nelerdir?

Denizyolu lojistiğinin kara, hava ve demiryoluna göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar nedeniyle, birçok şirket lojistik sürecinde deniz yollarını tercih etmektedir. Denizyolu lojistiğinin başat avantajlarından biri güvenilir olmasıdır. Tonlarca ürün gemiler vasıtasıyla hiçbir problem yaşamaksızın varış limanına ulaştırılabilmektedir.

Denizyolu vasıtasıyla taşımacılığın bir başka ve belki de en önemli avantajı maliyetlerdir. Diğer lojistik yöntemlerine oranla Denizyolu taşımacılığının maliyetleri çok düşüktür. Bu sebeple firmalar, genellikle bu yöntemi tercih etmektedir. Bir diğer avantajı ise, gemilerin tek bir seferde tonlarca yükü bir limandan diğerine götürebilmesidir. Diğer yöntemlerde yük miktarı arttıkça, sefer sayısı da artmaktadır. Bu hem maliyet hem de zaman açısından dezavantaj yaratır.

Denizyolu lojistiğinin bir başka avantajı ise, Dünya’da liman bulunan her yere ulaşma imkânı sunmasıdır. Bu sayede dünyanın bir ucundan diğerine tonlarca mal uluslararası bir şekilde taşınabilmektedir. Bu lojistik biçiminin bir diğer avantajı ise farklı niteliklere sahip malların taşınabilmesidir. Gemilerle kimyasal maddeler, canlı hayvan taşımacılığı, maden, kuru yük ve taze kalması gereken gıdalar taşınabilmektedir. Bu yönüyle denizyolunda yapılan taşımacılık birçok olanak sunar.

Denizyolu Taşımacılığı Türleri Nelerdir?

Denizyolu taşımacılığında önemli noktalardan biri, malın durumuna göre şartların oluşturulmasıdır. Canlı hayvan taşımacılığı, taze gıdalar, kimyasal yükler, tehlikeli maddeler ya da dökme yükler gibi tüm seçenekler farklı ekipmanlara ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple, malın durumuna göre gemiler ve ekipmanlar ayarlanmalıdır.

Denizyolu lojistiğinde iki ana türden bahsetmek mümkündür. Bu türler Tramp ve Liner taşımacılıktır. Bu iki farklı denizyolu lojistiği türü şöyle açıklanabilir;

Tramp Taşımacılık: Bir malın ne zaman ve ne kadar sürede ulaştırılmasının önemli olmadığı lojistik türüdür. Kereste, maden ve kömür gibi ürünlerin neredeyse tamamı bu tip taşımacılık ile yapılmaktadır. Tramp taşımacılık türünde, maddeler tek seferde gideceği limana götürülebilmektedir.

Liner Taşımacılık: Denizyolu lojistiğinde en çok tercih edilen biçim Liner taşımacılığıdır. Bu taşımacılık bir anlamda özel hizmettir. Yüke sahip olan firma; geminin ne zaman kalkacağını ve ne kadar sürede limana ulaşacağı hakkında bilgi sahibidir. Bu taşımacılık şeklinde yükler kapıya teslim şekilde ulaştırılmaktadır.

Denizyolu Taşımacılığında Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Denizyolu taşımacılığı en güvenli lojistik yöntemlerinden biridir. Gemilerle taşınan tonlarca yük, hiçbir zarar görmeden varış limanına kadar ulaşabilmektedir. Denizyolu lojistiği, fire oranının en düşük olduğu yöntemlerden biridir. Bu tip taşımacılıkta diğer yöntemlere oranla yanma, patlama gibi riskler minimum seviyelerdedir. Buna karşın yüklerin sigortalanması önemli bir önlem olacaktır.

Eğer firmanıza ait malların transferi konusunda denizyolu taşımacılığını tercih edecekseniz, dikkat etmeniz gereken en önemli unsur, yükü göre bir gemi seçmenizdir. Lojistik firmaları bu konuda size yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra gemideki mürettebat sayısı, deneyim gibi faktörlerde önemlidir. Bu unsurların tamamının doğru bir şekilde öğrenilmesi oldukça zordur. Bu sebeple lojistik firmasıyla irtibata geçerek, bu konular hakkında en doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

Denizyolu taşımacılığında, malların limana ulaşması, gümrükleme işlemleri, resmi evraklar, gideceği ülkedeki işlemler gibi birçok farklı ve karmaşık işlem vardır. Bu işlemlerin hepsi lojistik firmalarınca yapılabilmektedir. Deneyimli, profesyonel ve esnek çözümler üreten bir lojistik firması seçmeniz, tüm süreci kolaylaştıracaktır. Bu noktada Esalco Lojistik akıllı çözümleri ile her sürecinizde yanınızdadır. Profesyonel ekip ile yolunuza devam etmek isterseniz, Esalco Lojistik ile iletişime geçebilirsiniz.