Metanolle Çalışan İlk Çift Yakıtlı Gemi Suya İndi

49 bin 900 DWT’lik bu gemi, yakıt, yakıt hidrat, metanol ve metanol hidrat dahil olmak üzere dört yakıt modu ile çalışabiliyor. Testlere göre, yeni geminin karbon emisyonlarını yüzde 75, nitrojen emisyonlarını yüzde 15 ve kükürt ile partikül emisyonlarını yüzde 99 oranında azaltması bekleniyor.

Gemi yapımcısı Guangzhou Shipyard International Genel Müdür Yardımcısı Zhou Xuhui, ''Yeşil enerjili gemiler denizcilik pazarında bir gelişme trendi. Şu an elimizdeki çift yakıtlı gemi için sipariş sayısı 38’e ulaştı. Aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan çift yakıtlı ve pil hibrit gücüyle çalışan gemiler de yapıyoruz'' dedi.

Dünya genelinde 100’den fazla limanda kullanılan ve karbon emisyonlarının azalmasını sağlayan metanol, taşıması güvenli ve tamamen biyolojik olarak parçalanabilen temiz bir yakıt olarak biliniyor.