Mavi İklim Elçileri'nin İlk Durağı Antalya Oldu

Kadın denizcilerin iklim değişikliğiyle mücadelede sektöre öncülük etmesini hedefleyen projenin ilk limanı olarak destek veren QTerminals Antalya ile Antalya Limanı’nda liman çalışanlarına Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. Eğitimi alan Mavi İklim Elçileri, 1 yıl boyunca liman personeline iklim değişikliği farkındalık eğitimi verme sorumluluğu aldılar. Mavi İklim Elçileri, bulundukları limanda farkındalık çalışmaları yürüterek Sıfır Atık ve iklim değişikliği ile mücadele konularında kurumsal çözümler geliştirilmesine liderlik edecekler.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve WISTA Türkiye’nin (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği) iklim değişikliği ile mücadele konusunda çözüm geliştirmek amacıyla başlattığı Mavi İklim Elçileri Projesi Antalya’dan start verdi. QTerminals Antalya’nın (QTA) desteği ile Antalya Limanı’nda ilki başlatılan proje kapsamında liman çalışanlarına TURMEPA tarafından Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. Eğitim alan Mavi İklim Elçileri, 1 yıl içerisinde bulundukları limanın bütün çalışanlarına iklim değişikliği farkındalık eğitimi verme sorumluluğu aldı ve limanda öncü rol üstlenerek farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüp Sıfır Atık, iklim değişikliği ile mücadele konularında kurumsal çözümler geliştirilmesine liderlik edecekler.

İklim kriziyle mücadelede güçbirliği

TURMEPA tarafından Mavi İklim Elçileri’ne verilen eğitim, Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi, karbon ayak izi, plastik tüketiminin azaltılması, enerji ve su tasarrufu gibi konularda iyileştirici adımlar atılması için itici güç oldu. Buradan edinilen bilgi ve deneyimlerle iklim kriziyle mücadelede ve uyum konusunda oluşturulacak yerel politikalara denizcilik sektörünün katılımcılığı artırılacak. Projenin bir sonraki adımı ise bölgede yapılacak kıyı temizleme etkinliği olacak. Etkinlikle denizlerimizde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Mavi İklim Elçileri Projesi’nin ilk yılında sonraki durakları Mersin International Port (MIP) desteğiyle Mersin ve Socar Terminal desteği ile İzmir limanları olacak.

“Denizcilik sektöründe kadın çalışan oranını artırmak için elimizden geleni yapacağız”

Mavi İklim Elçileri Projesi’nin Antalya durağı için destek veren QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, liman olarak iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre temizliği gibi konulara büyün önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: “TURMEPA’nın TÜRKLİM ve WISTA Türkiye ile birlikte dünyada yaşanan iklim değişikliği olaylarına dikkat çekmek ve denizcilik sektöründe kadın çalışanların önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği Mavi İklim Elçileri Projesi’nde QTerminals Antalya olarak yer almaktan dolayı çok gururluyuz. Projenin ilk adımına ise ev sahipliği yapmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu projenin ülkemizdeki denizci kadınların deneyimlerini ve gücünü dünyaya göstermek ve gelecek nesillere tertemiz denizlerimizi bırakmak için çok önemli olduğuna inanıyoruz. 1 milyon 250 bin denizcinin yalnızca yüzde 2’sini kadınların temsil ettiği bir dünyada, bu rakamları yükseltmek ve kadınların bu sektörde daha fazla var olmaları için biz de QTerminals Antalya olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

