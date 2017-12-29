CİNER Holding şirketlerinden DENMAR Depoculuk yaratığı işgücü ve sağladığı istihdamdan dolayı ödüllendirildi.

Artvin’in istihdamına eleman çalıştırarak, yatırım yaparak katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar ile işletmeler Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

Artvin’de Nihat Gökyiğit Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Vali Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk, kurum ve kuruluş müdürleri ile iş adamları, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

İş Kur’un faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmiyle başlayan programda konuşan İş Kur İl Müdürü Cevdet Ertürk, milletin birlik ve beraberliğiyle defedilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin iş hayatına ve ekonomiye olumsuz etkilerinin olduğunu savundu.

Bu süreçte artan işsizlik ve yaşanan ekonomik daralmanın önüne geçmek için ekonomide milli seferberlik ilan edildiğini söyleyen Ertürk, “Ekonomide milli seferberlik kapsamında Artvin’de bin 250 kişilik ek istihdam için söz verdik. 2016 yılı sonu itibariyle 18 bin 500 olan özel sektördeki sigortalı çalışan sayısını yoğun çalışmalarla 22 bin 500’e çıkardık” dedi.

Artvin’in istihdamına eleman çalıştırarak, yatırım yaparak katkı sağlayan işadamlarına teşekkür eden Ertürk, kurum olarak en önemli hedeflerinin istihdamı artırarak işsizliği azaltmak olduğunu dile getirdi.

2017 yılının başında piyasadan kendilerine gelen 2 bin kişilik eleman talebinin yaklaşık bin 700’unu karşıladıklarını belirten Ertürk, “Kalan 300 kişilik iş talebini karşılayamadık. Bunun nedeni de kamu beklentisi ve nitelikli eleman eksikliği yani mesleksizlik. Mesleksizliği ortadan karşılamak içinde meslek kursları açtık.” diye konuştu.

Ertürk, istihdama giden en önemli yolardan birinin girişimcilik olduğunu dile getirerek iş hayatında başarı için girişimcilik ruhunun olmazsa olmazlardan olduğunu söyledi. Ertürk, “Gençlerimiz sevdikleri işi seçip devletin desteklerinden faydalanarak hayallerinin peşinden koşmalı. Kamuda iş arama dönemi bitti” ifadelerine yer verdi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, bugünün öğrencilerinin geleceğin yöneticileri olacağını dile getirdi. Doğanay gençlerin öğrencilerini kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini belirterek, “Hep beraber, yerel yönetimleriyle sanayicisiyle, siyasetçisiyle ülkemizi bütün düşmanlara rağmen ayakta tutmanın tek yolu şüphesiz inanmak ve istisnasız çalışmaktan başka çaremiz yok. Geleceğimiz çalışmaktan geçiyor. İnsan içim çalıştığından başkası yoktur. İnsan çalışırsa kazanır başarılı olur, çalışmazsa kaybedenlerden olur. Daha çok çalışıp daha çok katma değer üretip kaybedenlerden değil millet olarak kazananlardan olmak dileğiyle bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların devamında araştırmacı yazar Alişan Kapaklıkaya, “Zirveye Yolculuk” konulu bir sunum yaptı.

Program Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın, konuşmacı Kapaklıkaya’ya çiçek ve plaket takdim etmesinin ardından Artvin’de istihdama katkı sağlayan iş adamlarına teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.

DENMAR DEPOCULUK- TİC.A.Ş.'YE ÖDÜL

Artvin’de yarattığı istihdam ve İşgücü ile İl ekonomisine ciddi katkı sağlayan HOPAPORT şirketlerinden DENMAR Depoculuk Ticaret AŞ’de ödüllendirildi. DENMAR adına Teşekkür plaketini HOPAPORT İnsan kaynakları müdürü Turan Kılıç aldı.

Etkinlik Ödül töreni ardından sona erdi.

DENMAR GENEL MÜDÜRÜ MERİÇ BURÇİN ÖZER TEŞEKKÜR ETTİ

DENMAR Genel Müdürü Meriç Burçin Özer Ülke, Bölge ve Artvin ekonomisine HOPAPORT ve DENMAR olarak ciddi katkı sağladıklarını ve yaptıkları yeni yatırımlar ile özellikle İstihdam yaratma adına 2018 yılına umutla girdiklerini ifade etti.

Özer “Bizler bu yatırımları yaparken ilgili kurumlardan engel değil, moral destek ve teşvik bekliyoruz. Yatırım yapan her işletmenin de böylesine moral destek beklemesi olağandır. Bugün bizlerde Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildik. İşte moral destek budur. Teşekkür ediyoruz.

Bizler 2018 yılında da yapacağımız çalışmalar ile yeni yeni istihdamlar oluşturmaya devam edeceğiz. Çimento Terminalimiz 2018 yılında faaliyete geçecektir, LPG Terminalimizi 2018 yılında hizmete sokacağız. Milyon dolarlarla yapılan bu yatırımlar beraberinde işgücü yaratırken yeni yeni istihdamlarda oluşturacak ve il ekonomisine katkı sunacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber